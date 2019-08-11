صور.. خادم الحرمين يصل منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى؛ ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله قصر منى، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.