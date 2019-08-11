3 آلاف متطوع ببرنامج كن عونا

سجلت وزارة الحج والعمرة من خلال برنامج كن عونًا، أحد برامج الوزارة للمسؤولية الاجتماعية، مشاركة 3 آلاف متطوع ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1440هـ، وذلك عبر تواجد 747 متطوعًا في المنافذ، و500 متطوع في المشاعر المقدسة، و456 متطوعًا في الحرمين الشريفين، و136 متطوعًا في ميقات الجحفة، إضافة إلى العديد من المواقع التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج. وأوضحت الوزارة أن المتطوعين يقدمون خدماتهم التي تشمل الاستقبال والتوديع، والتطوع البيئي، والإرشاد والتوجيه، والتطوع الصحي، والترجمة، والتطوع الإعلامي لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت والطرق، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



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