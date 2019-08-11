ستارة باب الكعبة تزين صالة كبار الزوار بالأمم المتحدة



تتصدر صالة استقبال كبار الزوار بمبنى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك ستارة باب الكعبة المشرفة، المهداة من حكومة المملكة العربية السعودية في عام 1403 / 1983، في رسالة منها لعالمية دين الإسلام وسماحته، ورمزية لما تبذله قيادتها وشعبها من جهود في سبيل خدمة الحرم المكي وضيوف الرحمن حجاجاً وعماراً وزواراً. وتحكي ستارة الكعبة بكل تفاصيلها أمام قادة وممثلي دول العالم في هذه العصبة الأممية المؤسسة عام 1945، العناية والرعاية التي توليها المملكة التي اختصها الله باحتضان أطهر بقاع الأرض وأشرفها، وإدارتها لأكبر تجمع بشري على وجه الأرض خلال مواسم الحج والعمرة طوال العام. وصدر بمناسبة إهداء ستارة باب الكعبة المشرفة لمقر هيئة الأمم المتحدة، كتيب تذكاري، صمم غلافه بشكل فني ليكون مجسماً للكعبة المشرفة تبرز فيه جميع تفاصيل الكسوة في ذلك الوقت، فيما تضمن محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، شرحاً لمكانة الكعبة المشرفة وتاريخ كسوتها، وصولاً للعهد السعودي الزاهر الذي أولى قادته الحرمين الشريفين العناية والاهتمام.

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