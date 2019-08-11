2.5 مليون حاج يستعدون لجمرة العقبة ونحر الهدي

واستقر ضيوف الرحمن البالغ عددهم نحو 2.489.406 حجاج مساء أمس في مشعر مزدلفة، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، وتوجهوا إلى منى بعد صلاة فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتعدّ النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
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