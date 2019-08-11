طفل يمني: الحوثيون قتلوا أخي والملك داوى جراحي

ارتدى الطفل اليمني زين العابدين بن علي من ذوي الشهداء المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ملابس الإحرام اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتحقيق حلم راود الجميع بأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الطفل اليمني: أخي محمد بن علي استشهد على يد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين قتلوه وهربوا متجردين من الإنسانية وخارجين عن الدين الإسلامي، وها أنا أداوي جرحي العميق ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي جاء تأكيدًا وتجسيدًا ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن اليمن وأراضيه من الأعداء الإرهابيين، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة المملكة من كل شر ومكروه.