طفل يمني: الحوثيون قتلوا أخي والملك داوى جراحي

وقال الطفل اليمني: أخي محمد بن علي استشهد على يد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين قتلوه وهربوا متجردين من الإنسانية وخارجين عن الدين الإسلامي، وها أنا أداوي جرحي العميق ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي جاء تأكيدًا وتجسيدًا ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن اليمن وأراضيه من الأعداء الإرهابيين، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة المملكة من كل شر ومكروه.
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