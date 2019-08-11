30 ملم كمية الأمطار على مشعر عرفات

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ«دوت الخليج»، هطول أمطار رعدية بلغت كميتها 30 ملم على مشعر عرفة، كما بلغت سرعة الرياح 100 كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهرا وبلغت 40 درجة مئوية، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكوُّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة، منوها بأن الهيئة عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات في متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة، وقامت بإرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف القحطاني أن الهيئة بثت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكوُّن السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

ورصدت عدسة «دوت الخليج» المشاعر الكبيرة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، وسط نزول رحمات الله بهطول المطر بمشعر عرفات، في وقت ارتفعت التكبيرات وأدعية الحجاج، رافعين أيديهم إلى السماء حامدين شاكرين مهللين، مرددين «لبيك اللهم لبيك».