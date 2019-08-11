30 ملم كمية الأمطار على مشعر عرفات

وأضاف القحطاني أن الهيئة بثت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكوُّن السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.
ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.
ورصدت عدسة «دوت الخليج» المشاعر الكبيرة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، وسط نزول رحمات الله بهطول المطر بمشعر عرفات، في وقت ارتفعت التكبيرات وأدعية الحجاج، رافعين أيديهم إلى السماء حامدين شاكرين مهللين، مرددين «لبيك اللهم لبيك».
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