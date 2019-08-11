%60 من الحجاج العرب يرمون جمرة العقبة قبل فجر اليوم العاشر

توجه 60% من حجاج المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لرمي جمرة العقبة قبيل فجر اليوم العاشر اتباعا لفتاوى التيسير.

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة جسر الجمرات الدكتور شادي مسكي، أن 60% من حجاج مؤسسة الدول العربية البالغ عددهم 380 ألف حاج يستعجلون بالنفرة من عرفات إلى مزدلفة، ومن ثم يتجهون إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة قبل الفجر، مما يسهم في تخفيف الزحام صباح يوم العاشر، خصوصا ممن يحرصون على المبيت الليل كله في مزدلفة ثم يأتون إلى منى صباح العاشر، وهو ما يتماشى مع أوقات الحظر المحددة من قبل وزارة الحج هذا العام التي تبدأ من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة العاشرة صباح يوم العيد.

ولفت مسكي إلى أن المؤسسة واصلت استعانتها بالكشافة السعودية من خلال تعيين 600 مرشد وجوال بحيث يخصص مرشد لكل (500) حاج ليساعدوهم في عملية التفويج لجسر الجمرات. وأبان أن الإدارة عينت مرشدين ملمين بكافة أحياء مكة المكرمة وأخضعتهم لدورات تدريبية، لتسهيل عملية تفويج الحجاج.

وخلص مسكي إلى أن إدارة جسر الجمرات تملك فريقين أحدهما ميداني والآخر إحصائي، حيث تتمحور مهام الفريق الميداني لمراقبة تجهيز أعضاء تفويج الجمرات، وضمان الالتزام بالجداول والرصد، وتوعية الحجاج لضمان سلامتهم أثناء التفويج، ومساندة مكاتب الخدمة في تطبيق خطط التفويج للجمرات، والتأكد من توفير لوحات الإرشاد والسلامة، وتحديد أعضاء ومشرفي التفويج، بينما تكون مهمة الفريق الإحصائي جمع بيانات التفويج ورفعها إلى الوزارة.