مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأكّد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي نجاح خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من عرفات إلى مزدلفة عبر حافلات النقل العام ومسارات النقل الترددي ، وإتمامها - ولله الحمد - في مواعدها المجدولة بكل نجاح ، مشيرًا أن هذه المجهودات تمّت بتوفيق من الله أولًا ثم بتضافر الجهود وتعاون الفريق الميداني لوزارة النقل والهيئة العامة للنقل مع مختلف الجهات العاملة في الحج .وترأس معالي الدكتور العامودي فريق الإشراف الميداني على حركة النقل في مشعر عرفات مساء اليوم السبت الموافق التاسع من ذي الحجة 1440هـ، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البري المهندس فواز السهلي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي .ووقف معاليه على سير حركة النقل مع بداية نفرة الحجيج بين مشعري عرفات ومزدلفة عبر الطريق الدائري، وعدد من الطرق المخصصة للحركة الترددية لنقل حجاج عدد من الدول ، ثم توجه معالي العامودي لمركز التحكم والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة لمتابعة سلاسة حركة تنقل ضيوف الرحمن في نفرتهم إلى مشعر مزدلفة عبر 17 قطارًا، وعدد مقطوراتها 204 مقطورات .// يتبع //01:01ت م0285

حج / الوزير العامودي : نجاح خطة نقل ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة عبر حافلات النقل العام ومسارات النقل الترددي / إضافة أولى واخيرة

وأشار معاليه إلى أن الوزارة باشرت ونفذت عدداً من المشاريع التي تضاف إلى مشاريع القطاعات الأخرى لخدمة وراحة حجاج بيت الله، وشملت المشاريع التطوير والصيانة والتوسعة للطرق والمرافق التي تربط أجزاء ومداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تعزيز وسائل السلامة عليها.

ولفت معاليه النظر إلى أن خطة النقل في موسم حج هذا العام تميّزت بدقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، سواء بتطبيق خطة النقل العام أو في تنفيذ المشاريع التي أسهمت في نقل أكبر قدر من الحجاج عبر الطرق الرئيسية في عمليات النقل الترددي، إضافة إلى دعم مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة لضبط نشاط الحافلات للحفاظ على حياة وسلامة ضيوف الرحمن، إلى جانب الأعمال التي يقوم بها فريق الهيئة العامة للنقل باستمرار في التنظيم والإشراف على خطة الحركة لمشغلي أنشطة النقل المختلفة في مكة المكرمة.

ورفع معالي وزير النقل بهذه المناسبة، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على نجاح نفرة الحجاج إلى مزدلفة، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء على توجيهاتهم وتذليل السبل فيما يُبذل من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

كما قدّم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج على توجيهاتهما ودعمهما الذي كان له أثرًا كبيرًا لإنجاح هذا العمل التكاملي .

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