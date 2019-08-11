السعودية | وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن الحج

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1440هـ، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر القوات بمكة المكرمة.

ووقف سموه خلال الزيارة على استعدادات القوات وجاهزيتها، والتقى بقادتها وكبار ضباطها المشاركين في مهمة الحج.

وقد ألقى معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي كلمة خلال اللقاء أكد فيها جاهزية قوات الأمن الخاصة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن.

رافق سموه في الزيارة معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

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