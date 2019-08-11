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فيديو.. نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة عبر قطار المشاعر المقدسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
وساهم قطار المشاعر في نقل الآلاف من ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في سهولة ويسر.
ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.
وشوهدت الطائرات العمودية تحلق فوق الطرق المؤدية إلى مزدلفة وتتابع الطائرات حركة سير مركبات الحجيج والمشاة في نفرتهم إلى مزدلفة لتزويد الأجهزة المختصة بحالة ضيوف الرحمن حتى يتسنى تقديم المساعدة والإرشاد لمن يحتاج إلى ذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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