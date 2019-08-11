، سيول الباحة تدهم منزلاً بالعقيق وتحتجز مركبتين .. ولا خسائر في الأرواح ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" نقل شخصًا تعطلت مركبته إضافة إلى تساقط صخور في عددٍ من المواقع

دهمت السيول أمس السبت، منزلاً بالعقيق كما احتجزت السيول مركبتين بوادي ضرك بها 7 أفراد إحداهما تقل عائلة، ونقلت فرق الدفاع المدني شخصًا تعطلت به مركبته بعقبة قلوة، بالإضافة إلى تساقط صخور في عددٍ من المواقع دون تسجيل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

وقال العقيد جمعان دايس الناطق الإعلامي لمدني الباحة: من بشائر الخير والبركة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت كل من مركز قرن ظبي ومحافظة المخواة ومركز نيرا ومحافظة العقيق ومحافظة بني حسن ومحافظة غامد الزناد ومحافظة المندق ومحافظة قلوة ومحافظة الحجرة ومدينة الباحة ومركز الشعراء ومركز كرا الحائط وغابة رغدان، سال على إثرها العديد من الأودية والشعاب ومنها وادي اللحيان ووادي الشاعر ووادي ضرك ووادي دوقة عقبة قلوة ووادي اشحط ووادي عياس ووادي المعصوم ووادي الجرداء ووادي العابدة ووادي الروضة والقاع.

أضاف: وتم تحريك عددٍ من دوريات السلامة لتنبيه ومنع المواطنين من عبور تلك الأودية كما تم تحريك فرق استباقية في العديد من المواقع الحرجة بالمنطقة ومحافظاتها.

وتابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي، العمليات الميدانية ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها مشيدًا بتعاون الجهات ذات العلاقة في مواجهة الحالة والاستجابة في مواجهة بعض الأضرار التي وقعت في العقاب التي تربط السراة بتهامة.

وأضاف: تم مباشرة حادثين لمركبتين داخل وادي ضرك الأولى لصالون به عائلة مكونة من خمسة أشخاص والأخرى لوانيت به شخصان، كما تم مداهمة سيول لمنزل بمحافظة العقيق وتم التعامل مع الحالة من دون إصابات، وكذلك إخراج مركبة محتجزة بها شخصان بمحافظة المندق كما تم التعامل مع عدة بلاغات حيال تساقط صخور على الشوارع العامة.

وتابع: وتم توجيه الجهات ذات العلاقة حيال إزالتها، كما تم تأمين ونقل شخص في منتصف عقبة قلوة بسبب تعطل مركبته وتم إيصاله لأعلى العقبة وهو بصحة جيدة ولم يسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات لهذه السيول جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أثناء جريانها والاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات رجال الدفاع المدني الموجودين على مداخل الأودية.

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