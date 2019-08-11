، في جازان.. كي الغترة بـ 5 ريالات وعمالة تخفي الفاتورة هربًا من العقوبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استغلال مواسم الأعياد مستمر.. ومواطنون: بسبب ضعف الرقابة

رفعت عمالة وافدة تسيطر على عددٍ من المحال في جازان المرتبط نشاطها بالأعياد ومنها مغاسل الملابس، أسعارها تتجاوز الـ100 % عن الأيام العادية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها البلديات وأمانة المنطقة وتنبيهها إلى ضرورة الإبلاغ عن مستغلي المواسم.

ورصدت "الخليج 365" خلال جولة لها على عددٍ من المحال التي تنشط في العيد، ومنها مغاسل السيارات والملابس وصوالين الحلاقة، ارتفاعًا في الأسعار ومضاعفتها، حيث قفزت أسعار كي الملابس إلى خمسة ريالات لغير المستعجل، بينما سجلت أسعار غسيل السيارات 30 ريالاً قافزة بنسبة 50 %.

ورصدت الجولة أيضًا رفض العمالة في تلك المحال منح المستهلك فاتورة تبين القيمة خوفًا من العقوبة التي تفرضها الجهات المعنية على المتلاعبين ومستغلي مواسم الأعياد، ومنها مغاسل الملابس والاكتفاء بفاتورة واحدة يحتفظ بها المحل دون تدوين السعر.

وألقى بعضهم باللوم على المستهلك نفسه؛ لعدم تقديم بلاغات ضد المحال المخالفة لتوجيهها، وأيضا لعدم حرصهم الحصول على الفاتورة، فيما يرى آخرون أن ضعف الرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين جعل الكثير من المحال يتمادى في مضاعفة الأسعار في أيام مواسم العيد لجني أرباح أكثر والضحية هو المواطن الذي يضطر إلى الدفع لعدم وجود خيار آخر.

وقال مواطنون إن الحل يكمن في القيام بجولات تفتيشية مفاجأة وأيضًا انتحال موظف البلدية لدور زبون للحد من الغش والتلاعب والتشهير بهم من خلال إغلاق المحل ووضع ملصق يبين نوع المخالفة.

وفي كل موسم تحذر البلديات وأمانات المناطق المواطنين من المتلاعبين بالأسعار وتنبههم بضرورة الإبلاغ من خلال الرقم 940، ومع ذلك لا يزال الكثير منها يضرب بتلك التوجيهات عرض الحائط مكررًا استغلاله في كل موسم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حذرت من رفع الأسعار واستغلال المواسم مؤكدة ضرورة الحصول على فاتورة، وتوعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه للأسعار.

وطالبت الوزارة بالإبلاغ عن المتلاعبين من خلال الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية.