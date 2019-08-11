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باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من عقبة الصماء نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وانهيارات متعددة، وسقوط صخور من الجبال، أدت إلى تعطُّل حركة المرور بالعقبة.
وسخَّر فرع الوزارة طاقاته كافة من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة، وفتح الطريق بالكامل للمواطنين، وإعادة حركة السير بصورة طبيعية.
ولا تزال أعمال الصيانة جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، ووجود المعدات تحسبًا لأي انهيار قد يحدث -لا قدر الله-.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:38 AM
لفتح الطريق بالكامل للمواطنين وإعادة حركة السير بصورة طبيعية"نقل عسير" يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب الأمطار
باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من عقبة الصماء نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وانهيارات متعددة، وسقوط صخور من الجبال، أدت إلى تعطُّل حركة المرور بالعقبة.
وسخَّر فرع الوزارة طاقاته كافة من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة، وفتح الطريق بالكامل للمواطنين، وإعادة حركة السير بصورة طبيعية.
ولا تزال أعمال الصيانة جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، ووجود المعدات تحسبًا لأي انهيار قد يحدث -لا قدر الله-.
، "نقل عسير" يباشر المواقع المتضررة من عقبة الصماء بسبب الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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