محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" نشرت صورته عبر "تويتر" استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ. ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة. أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة". من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود. موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج 11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:38 AM "الصحة" نشرت صورته عبر "تويتر" Advertisements شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات استقبلت مستشفيات مشعر عرفات أول حالة ولادة في يوم عرفة لحج العام 1440 هـ. ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو وصورة للمولود الذي سمي "عرفة" كأول مولود بمستشفيات عرفة. أنجبت المولود الحاجة "سعاد" من جمهورية ليبيا في حجتها الأولى في حياتها، واسمته "عرفة". من جانب آخر، احتفل الكادر الطبي من أبطال الصحة بالمولود. الكلمات المفتاحية ، شاهد "عرفة".. أول مولود بمستشفى مشعر عرفات ،

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