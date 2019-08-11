- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها لمن يخدمون حجاج بيت الله الحرام داخل مبنى مجمع الدوائر الحكومي بحمى المشاعر المقدسة تقديرًا لما يقدمونه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسِجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:08 AM
تقدِّم خدمات السِّجل المدني منها إصدار بطاقة الهوية وسِجل الأسرة وغيرهماشاهد .. عربة "المدنية" بين المشاعر المقدسة تقديرًا لخُدّام ضيوف الرحمن
في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها لمن يخدمون حجاج بيت الله الحرام داخل مبنى مجمع الدوائر الحكومي بحمى المشاعر المقدسة تقديرًا لما يقدمونه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسِجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.
، شاهد .. عربة "المدنية" بين المشاعر المقدسة تقديرًا لخُدّام ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. عربة "المدنية" بين المشاعر المقدسة تقديرًا لخُدّام ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.