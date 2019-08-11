، شاهد .. عربة "المدنية" بين المشاعر المقدسة تقديرًا لخُدّام ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدِّم خدمات السِّجل المدني منها إصدار بطاقة الهوية وسِجل الأسرة وغيرهما

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها لمن يخدمون حجاج بيت الله الحرام داخل مبنى مجمع الدوائر الحكومي بحمى المشاعر المقدسة تقديرًا لما يقدمونه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسِجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

Advertisements