حج / موبايلي: أكثر من 43% نمو في استخدام البيانات يوم عرفة



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

حققت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" نمواً في حركة البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع غروب شمس يوم عرفة تجاوز 43%، فيما تجاوز نمو المكالمات الصوتية 17%.

وكانت الشركة قد هيأت أكثر من 1070 برج اتصال ما بين ثابت ومتنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليتمتع حجاج بيت الله الحرام بالتواصل بجودة عالية، كما وفرت 4 مقاسم لخدمة البيانات و8 مقاسم لخدمة المكالمات الصوتية، لتخدم المنطقة الغربية بما فيها المشاعر المقدسة.

وتحرص موبايلي على التواجد في جميع الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام عبر الفروع الرئيسة ونقاط البيع المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية، حيث وفرت أكثر من 416 نقطة للبيع والخدمة، كما سخرت أكثر من 1850 من كوادرها الوطنية لخدمة الحجاج وتقديم خدمات ومنتجات الشركة.

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