حج / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف ميدانياً على حركة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ميدانياً على حركة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة بالحافلات.

ثم انتقل سموه إلى قيادة مرور مزدلفة واطمأن على نجاح خطط تفويج ضيوف الرحمن من "عرفات إلى مزدلفة"، حيث وصل أكثر من 70% من ضيوف الرحمن إلى مزدلفة حتى الآن، كما استمع لشرح عن خطط التفويج التي تمت بواسطة قطار المشاعر والحافلات وعبر طرق المشاة بنجاح دون تسجيل أي حوادث ولله الحمد.

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