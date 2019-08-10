السعودية اليوم / مدير الأمن العام يتفقد عدداً من المواقع بمشعر عرفات



مزدلفة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

قام معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مساء اليوم , بجولة تفقدية لعدد من القيادات التنفيذية بقوات أمن الحج , ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها معاليه لمختلف القطاعات التابعة للأمن العام بالمشاعر المقدسة.

واطلع معالي مدير الأمن العام خلال الزيارة على الجهود الأمنية والمرورية والتنظيمية التي أعدتها قوات أمن الحج للتيسيرعلى حجاج بيت الله الحرام والتجهيزات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بمنطقة جبل الرحمة ومحيط مسجد نمرة والطرق المؤدية إلى مشعر مزدلفة.

واختتم معالي الفريق الحربي الجولة بزيارة مقر الأمن العام بمشعر عرفات ، مستمعاً لشرح مفصل عن الخدمات المتوافرة بالمقر وسيرالعمل بالموقع .

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