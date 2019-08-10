السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ سمو وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك



المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في برقية بهذه المناسبة : " يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

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