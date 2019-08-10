حج / الكشافة تشارك تطوعياً في 3 مستشفيات بمشعر عرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وتضمنت المشاركة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات، كما تمت المشاركة في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم.

وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 500 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في (10) مراكز صحية، و(10) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.

// انتهى //

23:44ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية ، جهودها مع وزارة الصحة، من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث باشر أفراد الكشافة اليوم العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام، وجبل الرحمة، ونمرة، ولا زال عدد من الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.وتضمنت المشاركة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات، كما تمت المشاركة في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم.وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 500 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في (10) مراكز صحية، و(10) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.// انتهى //23:44ت م0276

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