السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك



المدينة المنورة 9 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية التهنئة : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠ هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".

// انتهى //

23:36ت م

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المدينة المنورة 9 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 أغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سموه في برقية التهنئة : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠ هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".// انتهى //23:36ت م0269

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