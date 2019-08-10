نجاح نفرة 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر مزدلفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في يسر وأمان، السبت.

وذكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الضيوف البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم استقروا في مشعر مزدلفة بعد نفرتهم من مشعر عرفات بأسطول من الحافلات الفخمة ويبلغ عددها 130 حافلة حديثة، إضافة إلى ذلك أكثر من 50 سيارة خاصة و10 سيارات إسعاف مجهزة بكامل الاحتياجات الطبية.





وأوضح أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين أدوا مع حجاج بيت الله الحرام، عقب وصولهم مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ثم يتوجهون بمشيئة الله تعالى إلى منى، بعد صلاة فجر عيد الأضحى، لرمي جمرة العقبة.



