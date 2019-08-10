دعوة المملكة للأطراف في عدن.. فرصة لحقن الدماء

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاءت دعوة وزارة الخارجية بالمملكة للحكومة الشرعية وجميع الأطراف لاجتماع عاجل في بلدهم الثاني للحوار؛ من أجل إعطاء فرصة لحقن الدماء وتوحيد الجهود الوطنية اليمنية للوقوف ضد العدو الحقيقي من الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعش.

وبحسب المراقبين فإن هذه الدعوة تأتي لتتيح الفرصة لجميع الأطراف والمكونات الجنوبية كافة لكي تُحكم العقل وتُغلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، وأن تعمل على وحدة اليمن وحقن دماء اليمنيين.

فرصة لحقن الدماء:

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وتضمنت دعوة المملكة للأطراف في الجنوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في مدينة عدن، من دون قيد أو شرط، وسحب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي استولوا عليها بالقوة.

وفي حال فشل هذه الجهود التي تقودها المملكة لحقن الدماء، فإن قوات التحالف سيكون مضطرًّا في هذه الحالة للتعامل بحزم مع كل من يرفض الالتزام بوقف إطلاق النار، ولن تتواني عن مواجهة كل من يخالف ذلك، ويسعى إلى استمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار في عدن.

دعم الحكومة اليمنية:

وفي هذا السياق يؤكد تحالف دعم الشرعية في اليمن التزامه بدعم الحكومة اليمنية الشرعية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني المعترف به دوليًّا، موضحًا أن جميع الوحدات العسكرية اليمنية جرى دعمها وتدريبها وتسليحها لخدمة الهدف المشترك للحكومة الشرعية والتحالف، وهو إنهاء الانقلاب على الحوثي، ولا يجب أن تلتفت لأي توجه من شأنه إضعاف إمكاناتها في مواجهة العدو الأساسي وهو الانقلابيين.

وشدد التحالف أن على جميع الأطراف أن تلتزم بالتهدئة وضبط النفس؛ حقنًا لدماء الشعب اليمني، وإتاحة الفرصة لحل جميع أسباب الخلاف وديًّا.