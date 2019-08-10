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2019-08-10 صور .. نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من الأمطار بعقبة الصماء متابعات الخليج 365 - عسير باشرت فرق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من عقبة الصماء؛ نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة وانهيارات متعددة وسقوط صخور من الجبال أدت إلى تعطل حركة المرور على العقبة. Advertisements وقد سخر فرع الوزارة كافة طاقاته من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة وفتح الطريق بالكامل للمواطنين وإعادة حركة السير بصورة طبيعية. الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لا تزال جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، وتواجد المعدات تحسبًا لأي انهيار قد يحدث لا قدر الله.









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