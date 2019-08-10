الديباجي لـ”المواطن”: مقتل إبراهيم الحوثي تصفية حسابات وصراع على رئاسة الجماعة

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان

قال الكاتب والباحث والمحلل السياسي فهد الديباجي: إن الكثير يرى أن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي هو صراع أجنحة بين عبدالكريم الحوثي وإبراهيم الحوثي، وكل واحد مع فريقه، أي إبراهيم الحوثي ومهدي المشاط وآخرون، وعبدالكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي وآخرين.

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وفي تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365 “تحدث الديباجي قائلًا: “إن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي هي عملية تصفية صادرة من عبدالملك الحوثي نفسه، ويعود ذلك لمنافسة إبراهيم له وطموحه المتزايد لرئاسة الجماعة”.

كذلك من وجهة نظري أنه لا يمكن لأحد من الجماعة يستطيع أن يقتل إبراهيم الحوثي، سواء عبدالكريم الحوثي أو محمد علي الحوثي الذي يعتبر ترتيبهم السلالي أقل من إبراهيم الحوثي، كذلك قتله بدون موافقة ورضا عبدالملك سيجعلهم تحت طائلة بطش عبدالملك زعيم الجماعة.

وختم الديباجي بقوله: “إذا من دبّر قتل إبراهيم الحوثي هو أخوه أيًّا كان الفاعل والمنفذ فهو حدث تحت رضا وموافقة عبدالملك، رغم أن صراع الأجنحة موجود فعليًّا وهو أمر طبيعي لكنه لا يصل إلى مرحلة التصفية”.