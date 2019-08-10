شكرا لقرائتكم صور.. وصول الحجاج عبر قطار المشاعر إلى مشعر مزدلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10 صور.. وصول الحجاج عبر قطار المشاعر إلى مشعر مزدلفة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة نشرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورًا لوصول حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر إلى مشعر مزدلفة. Advertisements وكان ضيوف الرحمن قد بدؤوا مع مغيب شمس اليوم السبت في النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول الحجاج عبر قطار المشاعر إلى مشعر مزدلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.