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2019-08-10 أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم متابعات الخليج 365 - واس يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ـ بمشيئة الله ـ غداً صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض .

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك .









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