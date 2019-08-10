السند يشيد بجهود الأمن العام في خدمة ضيوف الرحمن

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، شكره وتقديره لمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج- على كافة الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية التي تقوم بها قيادة قوات أمن الحج- لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال: لقد أتم حجاج بيت الله الحرام وقوفهم في مشعر عرفات تحفهم الرحمات والأمن والسكينة في جو من الروحانية في ظل الرعاية والدعم اللا محدود من لدن قيادة هذه البلاد (حفظهم الله).

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وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيرًا إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي قام به مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي إنفاذًا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج؛ للوقوف على التجهيزات التي قدمها الأمن العام لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقر الأمن العام بمشعر عرفات؛ لكي يؤدي أعضاء الهيئة كافة أعمالهم بيسر وسهولة.