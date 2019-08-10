جولة مشتركة مع صحيفة “المواطن”.. ضبط مخالفات بمحال تجارية في مكة

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2019-08-10 جولة مشتركة مع صحيفة “متابعات الخليج 365”.. ضبط مخالفات بمحال تجارية في مكة متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - مكة المكرمة ضبطت الرقابة الإدارية في جولة ميدانية مشتركة مع صحيفة “متابعات الخليج 365“، مخالفات في محال تجارية في مكة. Advertisements وقالت خلود السفطي مشرفة الرقابة الإدارية للسيدات بمنطقة مكة المكرمة: إنه تم تنظيم جولة ميدانية مشتركة مع صحيفة “متابعات الخليج 365“؛ للتأكد من صحة وسير البيع والشراء في المحلات التجارية بأحد المولات بمدينة مكة. وأضافت أنه تم ضبط مخالفة وهي مخالفة تنظيم الإعلان على التخفيضات التجارية، وتم رصد شنط عليها تخفيضات ولكن لم يتم توضيح السعر قبل وبعد على التخفيضات على الشنط، وتم عمل محضر وإثبات للواقعة واستدعاء لفرع الوزارة.









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