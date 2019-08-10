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الدفاع المدني يحذر الحجاج من الاقتراب من أعمدة الإنارة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، الحجاج من الاقتراب من أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية أثناء الأمطار.
وقالت المديرية: في وقت الأمطار تبتل أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية؛ من أجل سلامتك ننصح بعدم الاقتراب منها أو لمسها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.
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