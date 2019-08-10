- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عرفات أصغر مصعدي الصحة في يوم عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عرفات أصغر مصعدي الصحة في يوم عرفة
متابعات الخليج 365 - واس
الطفل الصومالي “عرفات” البالغ من العمر أربع سنوات يعد أصغر حاج تم تصعيده ضمن قافلة الصحة التي نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات الصحة بمكة المكرمة، ومشعر منى، إلى مشعر عرفات.
ويعاني الطفل الذي تم نقله من مستشفى الأطفال بمكة ترافقه والدته من مرض وضعف في القلب، التي استوجب الاعتماد على التنفس الصناعي من خلال أنبوبة الأوكسجين.
كانت هذه تفاصيل خبر عرفات أصغر مصعدي الصحة في يوم عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.