عرفات أصغر مصعدي الصحة في يوم عرفة

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - واس

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الطفل الصومالي “عرفات” البالغ من العمر أربع سنوات يعد أصغر حاج تم تصعيده ضمن قافلة الصحة التي نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات الصحة بمكة المكرمة، ومشعر منى، إلى مشعر عرفات.

ويعاني الطفل الذي تم نقله من مستشفى الأطفال بمكة ترافقه والدته من مرض وضعف في القلب، التي استوجب الاعتماد على التنفس الصناعي من خلال أنبوبة الأوكسجين.