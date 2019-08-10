الان تتابع المملكة تدعو الحكومة اليمنية والأطراف المتصارعة في عدن لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 11:31 م, 10 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.

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