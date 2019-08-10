الان تتابع النيابة العامة تنبه للسلوكيات المُفْضية للمسؤولية الجزائية المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات نبهت النيابة العامة على السلوكيات المُفْضٍية للمسؤولية الجزائية، المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، وقد تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تاريخ ١٠/ ٠٦ / ١٤٣٥هـ (البند أولاً/٨).

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