شكرا لقرائتكم خبر عن ٥٠٠ كشافاً يُشاركون «الصحة» خدمة الحجيج في عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية جهودها مع وزارة الصحة من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وباشر أفراد الكشافة اليوم (السبت) العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام، وجبل الرحمة، ونمرة، ولازالت عدداً من الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.

وتضمنت المشاركة المساهمة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات، كما تمت المشاركة في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم.

وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 500 كشافاً وقائداً كشفياً للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة في 10 مراكز صحية، و10 مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر.