شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراني يُصر على خدمة ضيوف الرحمن رغم إصابته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أصر رئيس الرقباء يحيى بن سعيد الزهراني من قوة أمن المنشآت بمشعر مزدلفة، على إكمال مهمة الحج رغم تعرضه لكسر في يده أثناء عمله.

الزهراني لم تمنعه الإصابة التي تعرض لها في أول أيام الحج من الاستمرار في المساهمة مع زملائه في خدمة ضيوف الرحمن الذين يؤدون المناسك.

وأكد الزهراني أن خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتوفير سبل الراحة لهم، هي ما يسعى إليه رجال الأمن وكافة العاملين من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية خلال موسم الحج.

وأضاف: «لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة على بذل أقصى الجهود لخدمة هذا الضيف الكريم منذ وصوله إلى الديار السعودية وحتى مغادرتها، لذلك أُصر على إكمال المهمة ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله».