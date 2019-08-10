شكرا لقرائتكم خبر عن «سار»: نجاح تصعيد الحجيج إلى عرفات عبر قطار المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (مكة المكرمة)

أكد مدير التشغيل والصيانة بقطار المشاعر المقدسة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس موسى الزهراني، نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفة بانسيابية وسلاسة وفي ظروف آمنة ومريحة.

وأشار الزهراني إلى أن «سار» بدأت تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة عند الساعة الثامنة من مساء يوم التروية (الثامن ذو الحجة) وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجهات الأمنية ووزارتي الحج والعمرة والصحة.

ولفت الزهراني إلى أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، حيث تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر، موضحاً أن حركة النفرة بدأت عند الساعة 6.55 دقيقة من مساء اليوم التاسع (يوم عرفة) وهي حركة «C» التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى.