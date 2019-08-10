شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات مشعر عرفات تشهد حالتي ولادة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة حالتي ولادة، الأولي في مستشفى جبل الرحمة، حيث رُزقت الحاجة سعاد محمد بربوش ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عاماً، بطفل في ولادة طبيعية، وتتمتع بصحة جيدة.
بدوره، أعرب زوجها الحاج الليبي عشان يوسف، عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفاً أنه أطلق على المولود اسم «عرفة»، وأنه يتمتع بصحة جيدة.
من ناحية أخرى، شهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغينية ميمونة علي (23) عاماً، والتي رُزقت بطفل بعد عصر يوم الوقفة.
الحاجة ميمونة كانت في غاية السعادة بطفلها الذي كان بصحة جيدة، وقدمت شكرها للفريق الطبي الذي باشر حالتها، وكانوا في توديعها هي وطفلها عند مغادرتهم المستشفى في حالة مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات مشعر عرفات تشهد حالتي ولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.