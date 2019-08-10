شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات مشعر عرفات تشهد حالتي ولادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة حالتي ولادة، الأولي في مستشفى جبل الرحمة، حيث رُزقت الحاجة سعاد محمد بربوش ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عاماً، بطفل في ولادة طبيعية، وتتمتع بصحة جيدة.

بدوره، أعرب زوجها الحاج الليبي عشان يوسف، عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفاً أنه أطلق على المولود اسم «عرفة»، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

من ناحية أخرى، شهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغينية ميمونة علي (23) عاماً، والتي رُزقت بطفل بعد عصر يوم الوقفة.

الحاجة ميمونة كانت في غاية السعادة بطفلها الذي كان بصحة جيدة، وقدمت شكرها للفريق الطبي الذي باشر حالتها، وكانوا في توديعها هي وطفلها عند مغادرتهم المستشفى في حالة مستقرة.