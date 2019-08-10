طلعات مجدولة لطيران الأمن بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرفات

سخرت القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة، لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن آل بسام أن القيادة العامة لطيران الأمن جدولت طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب سماء مشعر عرفات لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى عرفات والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة.

وبين أن القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوفرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.