وزير الداخلية يؤكد أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وراحة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام، وفقا لما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لسير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، ووقوفه على الخدمات التي يوفرها المركز للحجاج من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.
واستمع وزير الداخلية لشرح قدمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبو المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.
بعد ذلك اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرح عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن الصالح.
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