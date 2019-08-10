خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - منى
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعدد من المسؤولين.
كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، معالي نائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.
ووصل بمعية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام.
كما وصل في معية الملك سلمان، رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وعدد من المسؤولين.
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