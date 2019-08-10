خادم الحرمين يتكفل بنفقات هدي 6500 حاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عرفات

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

Advertisements

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج، ومن بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79 دولة حول العالم.

وبين أن تكفل خادم الحرمين الشريفين مكرمة غير مستغربة منه، وامتداد لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين، وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الذي عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامي دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة، مما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين، كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا، حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم. وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين ودعمهم المتواصل، داعيا الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.