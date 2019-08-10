وزير الحج: منظومة الخدمات ساهمت في نجاح خطط الوقوف بعرفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرفات

قال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن، إن الجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية في خدمة حجاج بيت الله، أسهمت في نجاح خططها بوقوف أكثر من 2.4 مليون شخص بصعيد عرفات، مبينا أن التعاون بين الجهات الحكومية كان على مدار الساعة، وغرف العمليات المشتركة تتواصل للتأكد من توفر الخدمات للحجاج.

واستعرض خلال حديثه لقناة الإخبارية أمس، جهود المملكة في توفير المشروعات الإضافية للحج، مبينا أن هناك بنية تحتية متكاملة، فكل حاج يستطيع معرفة الخدمات التي سيحصل عليها ومواقع سكنه والأوقات التي سينتقل فيها بين المشاعر المقدسة، ولعل ما يميز حج هذا العام زيادة استخدام المنصات الالكترونية والبرامج في إدارة الحشود.