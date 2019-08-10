وزير الصحة: الوضع الصحي للحجاج مطمئن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية، وأن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خاصة من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها.

وقال إن الحج فيه أكثر من مليوني شخص يجتمعون في مكان محدود، ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم، يأتون من 102 دولة، فنحن حريصون على خلوه من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل رعاية صحية لحجاج بيت الله، فنحن نستعد لفترات طويلة للحج، ويجري التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات.