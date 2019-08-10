الملك سلمان وولي العهد يبادلان قادة الدول الإسلامية تهاني العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعثا برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، والمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجها لهم برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الصباح هنأه فيه بحلول عيد الأضحى.

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وأعرب خادم الحرمين عن شكره له على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، من أخيه ملك مملكة البحرين حمد آل خليفة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى. وأعرب خادم الحرمين عن شكره له على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية تشاد الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو بذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس إدريس ديبي بذكرى الاستقلال.