محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفُرقة صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا. 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 11:28 PM لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفُرقة Advertisements مصدر مسؤول: السعودية تابعت بقلق تطوُّر الأحداث في عدن.. وتدعو لعقد اجتماع عاجل مصدر مسؤول: السعودية تابعت بقلق تطوُّر الأحداث في عدن.. وتدعو لعقد اجتماع عاجل صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا. الكلمات المفتاحية ، مصدر مسؤول: السعودية تابعت بقلق تطوُّر الأحداث في عدن.. وتدعو لعقد اجتماع عاجل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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