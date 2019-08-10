، "الربيعة" يشيد بجهود "أبطال الصحة" في تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفة ،

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أشاد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بجهود زملائه منسوبي وزارة الصحة خلال تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج.
ونشر "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورًا لتلك الجهود معلقًا عليها بقوله: "فضل يوم عرفة عظيم، وأجره كبير. زملائي أبطال الصحة يسطِّرون أروع الأمثلة من خلال تفويج المرضى المنوَّمين من مستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج".
واختتم التغريدة قائلاً: "أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم بالصحة والعافية".
يُشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات لضمان تقديمهم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
"الربيعة" يشيد بجهود "أبطال الصحة" في تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-10
أشاد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بجهود زملائه منسوبي وزارة الصحة خلال تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج.
ونشر "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورًا لتلك الجهود معلقًا عليها بقوله: "فضل يوم عرفة عظيم، وأجره كبير. زملائي أبطال الصحة يسطِّرون أروع الأمثلة من خلال تفويج المرضى المنوَّمين من مستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج".
واختتم التغريدة قائلاً: "أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم بالصحة والعافية".
يُشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات لضمان تقديمهم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:58 PM
سأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعود الحجاج إلى بلدانهم بالصحة والعافية
أشاد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بجهود زملائه منسوبي وزارة الصحة خلال تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج.
ونشر "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورًا لتلك الجهود معلقًا عليها بقوله: "فضل يوم عرفة عظيم، وأجره كبير. زملائي أبطال الصحة يسطِّرون أروع الأمثلة من خلال تفويج المرضى المنوَّمين من مستشفيات مكة المكرمة إلى مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج".
واختتم التغريدة قائلاً: "أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم بالصحة والعافية".
يُشار إلى أن "الصحة" دأبت على تحفيز منسوبيها، وقدمت لهم كل التسهيلات لضمان تقديمهم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
، "الربيعة" يشيد بجهود "أبطال الصحة" في تفويج المرضى المنوَّمين إلى مشعر عرفة ،
المصدر : الخليج 365
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