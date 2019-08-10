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محمد بن مسعود - الدمام - يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-10
يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:58 PM
يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
، أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم ،
المصدر : الخليج 365
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