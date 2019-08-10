شكرا لقرائتكم خبر عن العميد "طارق صالح " يفاجأ الحوثيين بنشر تغريدة كشف فيها من اغتال شقيق " عبد الملك الحوثي " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق العميد طارق محمد عبدالله صالح على حادثة اغتيال شقيق زعيم الحوثيين المدعو إبراهيم الحوثي. وأكد طارق على صفحته بتويتر ان خلافات نشبت بين الحوثيين ادت الى تصفيات فيما بينهم. Advertisements وقال: هذه بداية النهاية لهذه المليشيات الكهنوتية. وكانت جماعة الحوثي اعلنت مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين والصقتها بجهات تتبع التحالف العربي والشرعية, فيما تشير المصادر ان خلاف نتج عنه تصفية إبراهيم الحوثي بين فصائل الجماعة. وماالنصر الا من عند الله ** صدق الله العظيم خلافات وتصفيات فيما بينهم تعصف بهم بداية النهاية لهذة المليشيات الكهنوتية جمعتكم مباركة أيها الأحرار.

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