السعودية تعلن عدد حجاج 2019 - 1440

كشفت السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية، يوم السبت 10 أغسطس 2019، عن إجمالي عدد الحجاج في العام الجاري 1440 هجري.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة في تصريح صحفي إن "قرابة 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج عام 2019".

ووفق الهيئة، فإن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

كما بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.

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وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة اعداد حجاج هذا العام بواقع 117731، حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2371675.

وبينت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل، مشيرة إلى أنها تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد الفعلي لحجاج الداخل.

وفي ما يخص حجاج الخارج فإن المديرية العامة للجوازات تتولى حصرهم عـن طريق مـوظفيها المـتواجدين على جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث يضاف لذلك حجاج الداخل من مدينة مكة المكرمة، والذين تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتقديرهم بشكل دوري.