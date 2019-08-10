صورة بألف كلمة.. إنسانية رجل أمن تحمي حاجة مسنة من أمطار عرفات

تجلّت إنسانية رجل أمن في حماية مسنة حاجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مشعر عرفات. وأظهرت الصورة قيام رجل أمن بحماية مسنة حاجة من مياه الأمطار بوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله بمشعر عرفات.

وكانت مسنة سودانية قد فقدت ذويها بعد هطول الأمطار ولجأت لرجل الأمن والذي بدوره قام بوضع مظلته الخاصة لحمايتها من الأمطار واصطحابها للأماكن الخاصة لاستقبال التائهين، في لفتة إنسانية جسّدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة.